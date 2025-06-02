Врач-сомнолог объяснил, как мозг создает иллюзию вещих снов

Многие уверены, что видели вещие сны. Однако наука смотрит на это иначе. Известный врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ Роман Бузунов объяснил KP.RU, что за подобными «пророчествами» стоит вовсе не мистика, а работа нашего мозга.
— Во сне мозг строит прогнозы без участия нашего сознания. Это основное отличие человека от животных. Мы постоянно анализируем информацию, в том числе во сне. И если, например, человеку снится, что его сбивает машина, то, возможно, он уже месяц дорогу перебегал в неположенном месте. И мозг, анализируя ситуацию, таким сном говорил ему: ну дойди ты 100 м до перехода, — пояснил специалист.
По словам эксперта, у каждого события есть своя доля вероятности, и когда оно сбывается, человек запоминает и считает, что видел вещий сон. А если сон не сбылся — просто забывает. Это объясняется так называемой «ошибкой выжившего».
— Вспоминаем известную студенческую байку: я не готовился к экзамену, выучил только один билет номер 5. Мне приснилось, что я его вытащу. И вытащил! Вещий сон? Конечно! Но если на экзамене 100 билетов, то с вероятностью 1% вы вытащите билет номер 5, — добавил профессор.