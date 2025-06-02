Врач-сомнолог объяснил, как мозг создает иллюзию вещих снов

— Во сне мозг строит прогнозы без участия нашего сознания. Это основное отличие человека от животных. Мы постоянно анализируем информацию, в том числе во сне. И если, например, человеку снится, что его сбивает машина, то, возможно, он уже месяц дорогу перебегал в неположенном месте. И мозг, анализируя ситуацию, таким сном говорил ему: ну дойди ты 100 м до перехода, — пояснил специалист.