В американском Боулдере эвакуируют ряд районов из-за атаки на демонстрантов

Департамент полиции города Боулдер (штат Колорадо) объявило об эвакуации нескольких кварталов в связи с инцидентом, связанным с нападением на прохожих на улице.
«Мы проводим эвакуацию блоков 1200, 1300 и 1400 Перл-стрит между Уолнат и Пайн, продолжая расследовать этот инцидент», — проинформировали там.
Как сообщает CBS News, во время акции в поддержку израильских заложников в Газе неизвестный атаковал участников, используя «коктейли Молотова».
По словам руководителя полицейского управления, в результате инцидента пострадало несколько граждан, а предполагаемый нападавший был задержан.
При этом глава ФБР Кэш Патель назвал подобное ЧП целенаправленной террористической атакой.
Ранее в США задержали сотрудника Пентагона Нэйтана Виласа Латча за попытку передачи секретной информации иностранному государству.