Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В американском Боулдере эвакуируют ряд районов из-за атаки на демонстрантов

Власти города Боулдер эвакуируют несколько районов после атаки на людей.

Источник: Комсомольская правда

Департамент полиции города Боулдер (штат Колорадо) объявило об эвакуации нескольких кварталов в связи с инцидентом, связанным с нападением на прохожих на улице.

«Мы проводим эвакуацию блоков 1200, 1300 и 1400 Перл-стрит между Уолнат и Пайн, продолжая расследовать этот инцидент», — проинформировали там.

Как сообщает CBS News, во время акции в поддержку израильских заложников в Газе неизвестный атаковал участников, используя «коктейли Молотова».

По словам руководителя полицейского управления, в результате инцидента пострадало несколько граждан, а предполагаемый нападавший был задержан.

При этом глава ФБР Кэш Патель назвал подобное ЧП целенаправленной террористической атакой.

Ранее в США задержали сотрудника Пентагона Нэйтана Виласа Латча за попытку передачи секретной информации иностранному государству.