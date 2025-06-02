Щенки-призраки и котята-невидимки: хабаровчанка продавала несуществующих животных

В Краснофлотский районный суд направлено уголовное дело против 27-летней хабаровчанки, обвиняемой в серии мошенничеств при продаже породистых щенков и котят. По версии следствия, женщина размещала в соцсетях фальшивые объявления, выманивала у доверчивых покупателей предоплату, а затем исчезала. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Чтобы избежать разоблачения, мошенница публиковала объявления в группах других регионов, далеких от Хабаровска. Когда потенциальные покупатели соглашались на сделку, она требовала задаток, а получив деньги — блокировала их и прекращала общение.
Жертвами аферистки стали как минимум восемь человек из разных уголков России. Общий ущерб превысил 90 тысяч рублей. В ходе расследования на имущество подозреваемой наложен арест. Теперь ей грозит суд по статье о мошенничестве.