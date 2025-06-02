Щенки-призраки и котята-невидимки: хабаровчанка продавала несуществующих животных

В Краснофлотский районный суд направлено уголовное дело против 27-летней хабаровчанки, обвиняемой в серии мошенничеств при продаже породистых щенков и котят. По версии следствия, женщина размещала в соцсетях фальшивые объявления, выманивала у доверчивых покупателей предоплату, а затем исчезала. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.