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Щенки-призраки и котята-невидимки: хабаровчанка продавала несуществующих животных

Имущество жительницы Хабаровска арестовали из-за подозрений в мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

В Краснофлотский районный суд направлено уголовное дело против 27-летней хабаровчанки, обвиняемой в серии мошенничеств при продаже породистых щенков и котят. По версии следствия, женщина размещала в соцсетях фальшивые объявления, выманивала у доверчивых покупателей предоплату, а затем исчезала. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Чтобы избежать разоблачения, мошенница публиковала объявления в группах других регионов, далеких от Хабаровска. Когда потенциальные покупатели соглашались на сделку, она требовала задаток, а получив деньги — блокировала их и прекращала общение.

Жертвами аферистки стали как минимум восемь человек из разных уголков России. Общий ущерб превысил 90 тысяч рублей. В ходе расследования на имущество подозреваемой наложен арест. Теперь ей грозит суд по статье о мошенничестве.