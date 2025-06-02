Тигр из хабаровского заповедника ушел в Китай

Как сообщает ФГБУ «Заповедное Приамурье», в районе границы России и Китая, где соседствуют заповедник «Большехехцирский» и китайский «Саньцзян», удалось заснять, как тигр Одыр из хабаровского заповедника, пересек реку Уссури и отправился изучать природу Китая.