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Тигр из хабаровского заповедника ушел в Китай

В Хабаровском крае местный тигр ушел в Китай.

В Хабаровском крае местный тигр ушел в Китай.

Как сообщает ФГБУ «Заповедное Приамурье», в районе границы России и Китая, где соседствуют заповедник «Большехехцирский» и китайский «Саньцзян», удалось заснять, как тигр Одыр из хабаровского заповедника, пересек реку Уссури и отправился изучать природу Китая.

Тигры способны переплывать широкие реки, что позволяет им исследовать новые территории. Это подчеркивает важность международного сотрудничества в области охраны природы и сохранения биоразнообразия.

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