Аварийное отключение электричества произошло в Октябрьском районе Иркутска

Аварийное отключение электричества произошло в Октябрьском районе сегодня, 2 июня, в 7.48. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остаются улицы: 30-й Иркутской Дивизии, Атласова, Байкальская, Депутатская, Зверева, Луговой, Осетровский, Станиславского, Трудовая, Цимлянская, пишет ИА IrkutskMedia.
В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 13.00.