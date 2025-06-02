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Аварийное отключение электричества произошло в Октябрьском районе Иркутска

Специалисты выехали для выяснения причины случившегося.

Источник: IrkutskMedia.ru

Аварийное отключение электричества произошло в Октябрьском районе сегодня, 2 июня, в 7.48. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остаются улицы: 30-й Иркутской Дивизии, Атласова, Байкальская, Депутатская, Зверева, Луговой, Осетровский, Станиславского, Трудовая, Цимлянская, пишет ИА IrkutskMedia.

В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 13.00.