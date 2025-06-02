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Прямые рейсы между Новосибирском и Наманганом запустят с 23 июня

Добраться в город в Узбекистане можно будет всего за 2 часа 35 минут.

Источник: Комсомольская правда

Между Новосибирском и Наманганом с 23 июня запустят прямые рейсы. Выполнять перелеты между сибирским мегаполисом и городом в Узбекистане будет авиакомпания Centrum Air. Продлится летная программа до 23 октября 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Толмачево.

— Рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам. Самолет из Новосибирска будет вылетать в 09:00, прилетать в Наманган в 09:35. В обратном направлении вылет запланирован в 03:25, прибытие в Толмачево в 08:00, — добавили в пресс-службе.

Время для каждого из аэропортов указано местное. Путь будет занимать всего 2 часа 35 минут.