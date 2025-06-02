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Стали известны детали украинского меморандума: снятие санкций с РФ и возможность вступления Киева в ЕС и НАТО

Reuters обнародовал детали меморандума Украины о прекращении огня.

Источник: Комсомольская правда

Агентство Reuters опубликовало детали украинского меморандума, которое будет рассматриваться 2 июня в ходе прямых переговоров с Россией в Стамбуле.

Так, документ содержит комплексный план, включающий прекращение огня и дальнейшие шаги по разрешению конфликта.

Украинская сторона выдвигает следующие ключевые условия: полное прекращение боевых действий, обмен пленными по принципу «всех на всех», формирование системы международных гарантий безопасности, сохранение права вступления в ЕС и НАТО при отказе от нейтралитета.

Кроме этого, киевские власти также указали пункт о постепенной отмене санкций в отношении России.

Приоритетное значение в документе отводится вопросу о территориях, которые Украина потеряла после 2014 года. Финальной стадией мирного процесса предусмотрена встреча на высшем уровне для подписания итогового соглашения.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия не будет раскрывать пункты меморандума по урегулированию конфликта на Украине.