Жители Мухена снова могут уехать в Хабаровск рейсовым автобусом

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края сообщает, что с 1 июня 2025 года возобновилось движение автобуса по межмуниципальному маршруту № 292а «посёлок Мухен — посёлок Сита — Хабаровск». Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», перевозчик отказался от этого рейса ещё в 2023 году.
Минтранс долго не мог найти замену. На конкурс желающие не заявлялись. Жителям посёлков Оборской ветки приходилось до Хабаровска ездить с пересадкой в Переяславке.
Пассажирские перевозки между Мухеном и Хабаровском будет осуществлять ООО «АТП Владивосток». Компания эта зарегистрирована в приморском Дальнегорске. Автобус среднего класса будет отправляться по маршруту еженедельно по понедельникам, вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям.
Отправление из Мухена будет осуществляться в 06:00, прибытие на автовокзал г. Хабаровска — в 10:00. Обратное отправление — в 18:30, прибытие в Мухен — в 22:20.
По маршруту № 292а предусмотрены следующие остановки: п. Мухен, с. Сидима, с. Дурмин, с. Обор, с. Змейка, с. Сита, с. Кругликово, с. Чирки, п. Корфовский, автовокзал города Хабаровска.
Первый рейс отправился 31 мая 2025 года в 18:30 от автовокзала Хабаровска в сторону Мухена.
Телефон диспетчерской службы автовокзала г. Хабаровска:
Телефон дежурной автовокзала г. Хабаровска:
Для получения информации о времени отправления и прибытия автобусов по межмуниципальным маршрутам, включая маршрут № 292а, можно обратиться в краевую диспетчерскую службу мониторинга транспорта КГКУ «Хабаровскуправтодор» по телефону
Также у перевозчика ООО «АТП Владивосток» организована работа диспетчерской службы по маршруту № 292а по телефону
Пассажиров просят использовать актуальную информацию о расписании движения автобусов по пригородным и междугородным маршрутам.