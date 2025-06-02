Жители Мухена снова могут уехать в Хабаровск рейсовым автобусом

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края сообщает, что с 1 июня 2025 года возобновилось движение автобуса по межмуниципальному маршруту № 292а «посёлок Мухен — посёлок Сита — Хабаровск». Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», перевозчик отказался от этого рейса ещё в 2023 году.