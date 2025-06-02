Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Мухена снова могут уехать в Хабаровск рейсовым автобусом

На маршрут № 292а зашло «АТП Владивосток» из приморского Дальнегорска.

Источник: Freepik

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края сообщает, что с 1 июня 2025 года возобновилось движение автобуса по межмуниципальному маршруту № 292а «посёлок Мухен — посёлок Сита — Хабаровск». Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», перевозчик отказался от этого рейса ещё в 2023 году.

Минтранс долго не мог найти замену. На конкурс желающие не заявлялись. Жителям посёлков Оборской ветки приходилось до Хабаровска ездить с пересадкой в Переяславке.

Пассажирские перевозки между Мухеном и Хабаровском будет осуществлять ООО «АТП Владивосток». Компания эта зарегистрирована в приморском Дальнегорске. Автобус среднего класса будет отправляться по маршруту еженедельно по понедельникам, вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Отправление из Мухена будет осуществляться в 06:00, прибытие на автовокзал г. Хабаровска — в 10:00. Обратное отправление — в 18:30, прибытие в Мухен — в 22:20.

По маршруту № 292а предусмотрены следующие остановки: п. Мухен, с. Сидима, с. Дурмин, с. Обор, с. Змейка, с. Сита, с. Кругликово, с. Чирки, п. Корфовский, автовокзал города Хабаровска.

Первый рейс отправился 31 мая 2025 года в 18:30 от автовокзала Хабаровска в сторону Мухена.

Телефон диспетчерской службы автовокзала г. Хабаровска: +7 (4212) 46−77−80.

Телефон дежурной автовокзала г. Хабаровска: +7 (4212) 46−77−60.

Для получения информации о времени отправления и прибытия автобусов по межмуниципальным маршрутам, включая маршрут № 292а, можно обратиться в краевую диспетчерскую службу мониторинга транспорта КГКУ «Хабаровскуправтодор» по телефону +7 (4212) 91−80−26.

Также у перевозчика ООО «АТП Владивосток» организована работа диспетчерской службы по маршруту № 292а по телефону +7 924 111−66−75 для связи с пассажирами и оперативного решения возникающих проблем.

Пассажиров просят использовать актуальную информацию о расписании движения автобусов по пригородным и междугородным маршрутам.