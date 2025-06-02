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«Вредитель отличается каннибализмом»: как защитить садовый участок от слизней

Москву ожидает нашествие испанских слизней, заявляют экологи. «Вечерняя Москва» узнала, как защитить от вредителей свой участок.

Москву ожидает нашествие испанских слизней, заявляют экологи. «Вечерняя Москва» узнала, как защитить от вредителей свой участок.

По прогнозам ученых, если погода в столице выдастся теплой и влажной, брюхоногие захватят город во второй половине июня. Если температура будет чуть ниже, гигантские слизни расплодятся к середине июля.

— Испанского слизня можно встретить в любом московском парке, — говорит «Вечерней Москве» доцент Института экологии РУДН, член Общественного совета при Минприроды России Владимир Пинаев. — Вредитель отличается каннибализмом и быстрым набором биомассы, легко адаптируется и может стать проблемой для эндемичных видов. Для человека прямой опасности от него нет — испанские слизни не кусаются, не ядовиты, тем не менее после контакта с ними надо хорошо мыть руки, так как есть риск заражения гельминтами (глистами).

По словам эколога, способы борьбы с испанскими слизнями на дачном участке можно условно разделить на химические и механические:

— На химических не буду останавливаться — сам не являюсь любителем химии и с опаской отношусь к ее применению при выращивании продуктов. Однако возможность использования таких веществ для уменьшения популяции имеется и оставляется на усмотрение владельца. Важно только предотвратить влияние химии на животных и растения на участке. А еще стоит помнить, что химические вещества могут попасть, например, в подземные воды и в дальнейшем оказаться у вас в желудке.

Что же касается механических способов борьбы, то тут можно начать с благоустройства загородного участка. Следует убрать весь хлам с территории. Не оставляйте тенистые влажные места, комфортные для слизней.

— Надо своевременно скашивать траву для лучшего обзора территории, — добавляет Пинаев. — К слову, эти же методы подходят и для борьбы со змеями — отсутствие комфортных условий для существования вида может способствовать его переселению в другие места. Важно отметить, что регулярный покос травы должен осуществляться не только на участке, но и вокруг.

Главный способ борьбы со слизнями — сбор и утилизация. Брать их желательно не голыми руками (неясно, где они ползали до встречи с вами). Уничтожить выловленных вредителей можно как огнем, так и водой.

В охоте на вредителей можно использовать приманки. Например, положите на грядку доску, а под нее — баночку с водой. Днем слизни будут собираться под укрытие, где их можно собрать вручную. Ночью они особенно активны, и для отлова достаточно фонарика и приманки, например раздавленного слизня.

К сожалению, процесс борьбы с вредителями может оказаться достаточно трудоемким.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Александр Каширский, биолог, энтомолог:

— Природных врагов, которые могли бы есть испанских слизней, у нас не оказалось. Они для всех наших животных, питающихся слизнями и улитками, невкусные. Вполне возможно, когда-нибудь появится инфекция, которая будет их выкашивать. Но все полностью в стране не исчезнут. Они с нами точно очень надолго.

«Нашествие» слизней может начаться уже во второй половине июня. Как с ними бороться, «Вечерней Москве» рассказал журналист-натуралист Александр Хабургаев.