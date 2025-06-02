«Вредитель отличается каннибализмом»: как защитить садовый участок от слизней

— На химических не буду останавливаться — сам не являюсь любителем химии и с опаской отношусь к ее применению при выращивании продуктов. Однако возможность использования таких веществ для уменьшения популяции имеется и оставляется на усмотрение владельца. Важно только предотвратить влияние химии на животных и растения на участке. А еще стоит помнить, что химические вещества могут попасть, например, в подземные воды и в дальнейшем оказаться у вас в желудке.