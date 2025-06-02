«Вредитель отличается каннибализмом»: как защитить садовый участок от слизней

Москву ожидает нашествие испанских слизней, заявляют экологи. «Вечерняя Москва» узнала, как защитить от вредителей свой участок.
По прогнозам ученых, если погода в столице выдастся теплой и влажной, брюхоногие захватят город во второй половине июня. Если температура будет чуть ниже, гигантские слизни расплодятся к середине июля.
— Испанского слизня можно встретить в любом московском парке, — говорит «Вечерней Москве» доцент Института экологии РУДН, член Общественного совета при Минприроды России Владимир Пинаев. — Вредитель отличается каннибализмом и быстрым набором биомассы, легко адаптируется и может стать проблемой для эндемичных видов. Для человека прямой опасности от него нет — испанские слизни не кусаются, не ядовиты, тем не менее после контакта с ними надо хорошо мыть руки, так как есть риск заражения гельминтами (глистами).
По словам эколога, способы борьбы с испанскими слизнями на дачном участке можно условно разделить на химические и механические:
— На химических не буду останавливаться — сам не являюсь любителем химии и с опаской отношусь к ее применению при выращивании продуктов. Однако возможность использования таких веществ для уменьшения популяции имеется и оставляется на усмотрение владельца. Важно только предотвратить влияние химии на животных и растения на участке. А еще стоит помнить, что химические вещества могут попасть, например, в подземные воды и в дальнейшем оказаться у вас в желудке.
Что же касается механических способов борьбы, то тут можно начать с благоустройства загородного участка. Следует убрать весь хлам с территории. Не оставляйте тенистые влажные места, комфортные для слизней.
— Надо своевременно скашивать траву для лучшего обзора территории, — добавляет Пинаев. — К слову, эти же методы подходят и для борьбы со змеями — отсутствие комфортных условий для существования вида может способствовать его переселению в другие места. Важно отметить, что регулярный покос травы должен осуществляться не только на участке, но и вокруг.
Главный способ борьбы со слизнями — сбор и утилизация. Брать их желательно не голыми руками (неясно, где они ползали до встречи с вами). Уничтожить выловленных вредителей можно как огнем, так и водой.
В охоте на вредителей можно использовать приманки. Например, положите на грядку доску, а под нее — баночку с водой. Днем слизни будут собираться под укрытие, где их можно собрать вручную. Ночью они особенно активны, и для отлова достаточно фонарика и приманки, например раздавленного слизня.
К сожалению, процесс борьбы с вредителями может оказаться достаточно трудоемким.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Александр Каширский, биолог, энтомолог:
— Природных врагов, которые могли бы есть испанских слизней, у нас не оказалось. Они для всех наших животных, питающихся слизнями и улитками, невкусные. Вполне возможно, когда-нибудь появится инфекция, которая будет их выкашивать. Но все полностью в стране не исчезнут. Они с нами точно очень надолго.
«Нашествие» слизней может начаться уже во второй половине июня. Как с ними бороться, «Вечерней Москве» рассказал журналист-натуралист Александр Хабургаев.