Турецкая газета dikGAZETE заявила, что президент Украины Владимир Зеленский предпринимает попытки сорвать мирные переговоры с Россией в Стамбуле, организуя атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Издание пишет, что Зеленский саботирует переговорный процесс из-за страха перед жесткой реакцией украинских военных и националистических группировок, которые оказывают на него давление. В СМИ подчеркнули, что по приказу Зеленского террористические атаки продолжаются и не прекращаются.
— Успехи российской армии не должны дать забыть тот факт, что киевский режим продолжает свои террористические атаки. По приказу Зеленского они продолжаются и не думают прекращаться, — говорится в сообщении.
Ночью 1 июня в Брянской области неизвестные подорвали мост, под которым в тот момент шел пассажирский состав. В результате его крушения погибли семь человек, еще 71 человек пострадал, из них 44 остаются в медицинских учреждениях. «Вечерняя Москва» рассказала о подробностях трагедии.
Также ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение железнодорожного моста. Часть состава рухнула на автомобильную дорогу под мостом, а тепловоз загорелся, но пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Остальные вагоны остались на железнодорожных путях.