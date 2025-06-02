Стала известна болезнь, которую Андрей Миронов скрывал много лет

«На теле кровоточили язвы, у него был сильнейший фурункулёз, он стонал от боли… Но через пять минут он шёл играть второй акт, и ни один человек в зале не мог представить, с каким трудом ему даётся успех. Несмотря на то, что он из такой, казалось бы, привилегированной семьи, так сказать, родился с золотой ложкой во рту, он был огромным тружеником, обожал свою профессию, был невероятно сильным человеком», — поделился 79-летний заслуженный артист России.