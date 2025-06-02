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Стала известна болезнь, которую Андрей Миронов скрывал много лет

Стали известны подробности болезни, которую Андрей Миронов тщательно скрывал от общественности. Артист Владимир Долинский в беседе с аif.ru рассказал, что Миронов страдал от тяжёлой формы фурункулёза.

Болезнь начала прогрессировать после того, как актёр перенёс простуду в эстонском городе Пярну, где он отдыхал вместе со своим отцом, Александром Менакером. Тело артиста покрылось болезненными и гнойными фурункулами, которые причиняли ему невыносимую боль.

Долинский вспоминал, как Миронов в антракте спектакля «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» снимал окровавленную рубашку и переодевался. Несмотря на мучительную боль, актёр находил в себе силы выходить на сцену и играть так, что никто из зрителей не подозревал о его страданиях.

«На теле кровоточили язвы, у него был сильнейший фурункулёз, он стонал от боли… Но через пять минут он шёл играть второй акт, и ни один человек в зале не мог представить, с каким трудом ему даётся успех. Несмотря на то, что он из такой, казалось бы, привилегированной семьи, так сказать, родился с золотой ложкой во рту, он был огромным тружеником, обожал свою профессию, был невероятно сильным человеком», — поделился 79-летний заслуженный артист России.

Миронов пробовал различные способы лечения, включая мази и переливание крови. Он даже обращался к известной целительнице Джуне, однако ни один из этих методов не принёс желаемого результата. Некоторое облегчение наступило после удаления нескольких лимфоузлов, но полностью избавиться от болезни так и не удалось.

Ранее Александр Ширвиндт раскрыл последние слова Андрея Миронова: «Шура, голова». Актёр постоянно жаловался на головные боли, а за 15 лет до смерти врачи поставили ему диагноз «некое образование в голове». Долгое время медики считали, что проблемы со здоровьем вызваны переутомлением. Во время гастролей в Риге у артиста разорвалась аневризма.