Латвия запретила въезд россиянам, владеющим жильем возле стратегических объектов

Латвия запретила въезд на свою территорию гражданам России, имеющим недвижимость вблизи стратегически важных объектов. Об этом сообщает TV3.
Такое решение было принято после проверок, проведенных государственной службой безопасности страны. Ведомство проанализировало россиян, которые приобрели или построили жилье и коммерческие объекты рядом с ключевыми для национальной безопасности Латвии местами, и рекомендовало включить их в список нежелательных для въезда.
«В некоторых случаях были выявлены риски, которые создают российские граждане для национальной безопасности Латвии. Эти лица внесены в так называемый “черный список” — перечень иностранцев, которым запрещен въезд в страну», — говорится в заявлении.
Ранее Даниле Козловскому и рэперу Slimus запретили въезд в Латвию.