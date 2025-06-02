Латвия запретила въезд россиянам, владеющим жильем возле стратегических объектов

Такое решение было принято после проверок, проведенных государственной службой безопасности страны. Ведомство проанализировало россиян, которые приобрели или построили жилье и коммерческие объекты рядом с ключевыми для национальной безопасности Латвии местами, и рекомендовало включить их в список нежелательных для въезда.