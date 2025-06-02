Стало известно о героическом поступке погибшего в ЧП с поездом машиниста

В последний раз семья видела Павла перед его рабочим рейсом. Он поцеловал жену, детей и пообещал, что скоро вернется, тогда все вместе поедут отдыхать на природу. Утром следующего к ней приехало руководство мужа и сообщило о его героическом поступке. «Они сказали, что Паша вовремя затормозил и этим спас людей. Если бы не его действия, жертв было бы намного больше», — добавила жена машиниста. У Павла остались две дочери, младшей из которых всего 6 лет.