Знакомый Андрея Миронова признался, что актер всю жизнь скрывал страшную болезнь

Владимир Долинский, знакомый известного советского актера Андрея Миронова, рассказал о тяжелом недуге, который преследовал его в течение многих лет сценического творчества. Соответствующий материал опубликовало издание aif.ru.
«На теле кровоточили язвы, у него был сильнейший фурункулез, он стонал от боли… Но через пять минут он шел играть второй акт, и ни один человек в зале не мог представить, с каким трудом ему дается успех», — процитировали Владимира Долинского на aif.ru.
Он добавил, что во время антрактов Андрею Миронову всегда приходилось быстро менять сценические костюмы — пораженные участки кожи оставляли заметные пятна крови.
Отмечается, что выдающемуся актеру не смог помочь ни один известный на тот момент способ терапии, пока он не решился на хирургическое вмешательство. Врачи удалили затронутые болезнью лимфоузлы, благодаря чему состояние Андрея Миронова улучшилось.
К сожалению, проблема язв все равно продолжала преследовать актера до 16 августа 1987 года, когда он ушел из жизни.
Однако, несмотря на скоропостижную смерть в возрасте 46 лет, Андрей Миронов оставил огромное наследие в истории российского кинематографа. Ранее киновед Сергей Лаврентьев в эксклюзивной беседе с «МК» рассказал и о выдающемся американском актере Вэле Килмере, который скончался 1 апреля 2025 года. Эксперт объяснил, почему именно этот артист стал «символом видео на VHS».