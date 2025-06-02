В Госдуму внесут проект о дополнительном отпуске для многодетных родителей

Предлагается предоставлять отпуск в удобное для работника время. Также предусматривается, что по письменному заявлению сотрудника отпуск может быть присоединен к ежегодному основному оплачиваемому отпуску либо использован отдельно — полностью или по частям. При этом проектом не допускается перенос указанного отпуска на следующий рабочий год.