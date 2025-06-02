Юрист предупредил о риске потерять квартиру за долги

Так, если у собственника есть несколько объектов недвижимости, остальные из них могут быть проданы для погашения долгов. «Но из этого правила есть исключение — если единственное жилье должника признано судом роскошным в рамках дела о банкротстве, должник может его лишиться. Взамен кредиторы обязаны приобрести для должника альтернативное жилье по социальным нормам проживания», — пояснила адвокат в интервью агентству «Прайм».