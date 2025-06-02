Латвия запретила въезд в страну некоторым россиянам

Латвийские власти ввели запрет на въезд в страну для россиян, владеющих недвижимостью вблизи стратегически важных объектов. Об этом проинформировал телеканал TV3.
«В ряде случаев выявлены риски, создаваемые российскими гражданами для нацбезопасности Латвии. Эти граждане включены в так называемый черный список или список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию», — передает телеканал.
Латвийская Служба госбезопасности (СГБ) провела мониторинг граждан РФ, приобретших или возведших недвижимость (как жилую, так и коммерческую) вблизи стратегически значимых объектов. По итогам проверок ведомство выступило с инициативой о внесении данных лиц в перечень нежелательных для въезда в страну.
Ранее глава латвийского МИД Байба Браже сообщила о запрете на въезд в страну российскому актеру Даниле Козловскому и рэперу Slimus.