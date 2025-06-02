Латвия запретила въезд в страну некоторым россиянам

Латвийская Служба госбезопасности (СГБ) провела мониторинг граждан РФ, приобретших или возведших недвижимость (как жилую, так и коммерческую) вблизи стратегически значимых объектов. По итогам проверок ведомство выступило с инициативой о внесении данных лиц в перечень нежелательных для въезда в страну.