Эксперт рассказала, какие сумки выглядят дороже своей цены

Сумка необязательно должна стоить сотни тысяч рублей, чтобы выглядеть стильно и статусно. Главное — знать, какие детали визуально «повышают цену» аксессуара. Об этом KP.RU рассказала Светлана Амелина, fashion-стилист и стилист-имиджмейкер.
— Cумки из качественных материалов, с хорошей фурнитурой, аккуратными стежками. Также я бы отметила, что матовые материалы и нейтральная палитра всегда выглядят более дорого, — поделилась эксперт.
Стилист отметила, что покупка копии сумки известного бренда — сомнительное решение. Даже качественные подделки почти не уступают оригиналу в цене, а некачественные быстро теряют внешний вид и недолговечны.
По ее словам, сегодня гораздо разумнее обратить внимание на недорогие, но стильные модели. На рынке много достойных брендов с демократичными ценами, а также безымянных производителей, которые создают сумки в духе люксовых. Амелина уверена, что в моде сейчас не лейблы, а индивидуальность и умение выбрать то, что подойдет именно вам.