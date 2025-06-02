Эксперт рассказала, какие сумки выглядят дороже своей цены

По ее словам, сегодня гораздо разумнее обратить внимание на недорогие, но стильные модели. На рынке много достойных брендов с демократичными ценами, а также безымянных производителей, которые создают сумки в духе люксовых. Амелина уверена, что в моде сейчас не лейблы, а индивидуальность и умение выбрать то, что подойдет именно вам.