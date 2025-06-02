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Эксперт рассказала, какие сумки выглядят дороже своей цены

Стилист Амелина: Нейтральные цвета и матовые материалы сумки смотрятся дороже.

Источник: Комсомольская правда

Сумка необязательно должна стоить сотни тысяч рублей, чтобы выглядеть стильно и статусно. Главное — знать, какие детали визуально «повышают цену» аксессуара. Об этом KP.RU рассказала Светлана Амелина, fashion-стилист и стилист-имиджмейкер.

— Cумки из качественных материалов, с хорошей фурнитурой, аккуратными стежками. Также я бы отметила, что матовые материалы и нейтральная палитра всегда выглядят более дорого, — поделилась эксперт.

Стилист отметила, что покупка копии сумки известного бренда — сомнительное решение. Даже качественные подделки почти не уступают оригиналу в цене, а некачественные быстро теряют внешний вид и недолговечны.

По ее словам, сегодня гораздо разумнее обратить внимание на недорогие, но стильные модели. На рынке много достойных брендов с демократичными ценами, а также безымянных производителей, которые создают сумки в духе люксовых. Амелина уверена, что в моде сейчас не лейблы, а индивидуальность и умение выбрать то, что подойдет именно вам.