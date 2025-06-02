Куда не стоит вкладывать деньги, чтобы не потерять их

«Достаточно часто стартапы могут быть невыгодными, убыточными и быстро схлопнуться, до того как инвестор вернет хоть какие-то средства», — рассказала Ермилова в ходе беседы с агентством «Прайм». Она отметила, что следует проявлять особую осторожность и при рассмотрении предложений, обещающих быстрый доход от инвестиций. Подобные предложения могут оказаться мошенническими схемами.