Куда не стоит вкладывать деньги, чтобы не потерять их

Возможность получения быстрого дохода может представлять мошенническую схему.
Вовлечение в стартапы и проекты, гарантирующие быструю прибыль, сожет привести к финансовым потерям. Об этом рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.
«Достаточно часто стартапы могут быть невыгодными, убыточными и быстро схлопнуться, до того как инвестор вернет хоть какие-то средства», — рассказала Ермилова в ходе беседы с агентством «Прайм». Она отметила, что следует проявлять особую осторожность и при рассмотрении предложений, обещающих быстрый доход от инвестиций. Подобные предложения могут оказаться мошенническими схемами.
Ведение товарного бизнеса связано с определенными рисками. Например, если предприниматель производит или закупает товары за границей для дальнейшей продажи, но недостаточно внимательно изучает цены, логистику или спрос на рынке, есть вероятность, что продать товары по желаемой цене не получится. Это может привести к убыткам.
Вопросы рисков инвестирования в стартапы и товарный бизнес становятся особенно актуальными на фоне изменений в государственной политике поддержки малого и среднего предпринимательства. С 2025 года господдержка будет предоставляться преимущественно самостоятельным высокотехнологичным компаниям, а объемы льготного финансирования могут сократиться из-за дефицита бюджета.