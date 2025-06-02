В Колорадо атаковали произраильских демонстрантов, есть пострадавшие

В конце января в Вашингтоне был задержан мужчина, сообщивший о наличии при себе «коктейля Молотова» и ножа неподалеку от Капитолия. Уточняется, что он был задержан возле пандуса к южному входу за «незаконную деятельность». Пока неясно, были ли в действительности у него с собой те предметы, о которых он говорил.