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В Колорадо атаковали произраильских демонстрантов, есть пострадавшие

В американском городе Боулдер, штат Колорадо, произошло нападение на участников демонстрации, посвященной израильским заложникам в секторе Газа.

В американском городе Боулдер, штат Колорадо, произошло нападение на участников демонстрации, посвященной израильским заложникам в секторе Газа.

Злоумышленник бросил бутылки с зажигательной смесью в демонстрантов, что привело к ранениям нескольких человек.

По данным телеканала CBS, нападавший был задержан полицией. Правоохранительные органы проводят эвакуацию близлежащих кварталов. Директор ФБР Каш Патель и его заместитель Дэн Бонджино назвали произошедшее террористическим актом и начали расследование.

24 мая в Санкт-Петербурге неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно актового зала 37-го отдела полиции.

В феврале два взрывных устройства были брошены на территорию российского генерального консульства России в Марселе, сработало одно.

В конце января в Вашингтоне был задержан мужчина, сообщивший о наличии при себе «коктейля Молотова» и ножа неподалеку от Капитолия. Уточняется, что он был задержан возле пандуса к южному входу за «незаконную деятельность». Пока неясно, были ли в действительности у него с собой те предметы, о которых он говорил.