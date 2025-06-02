В Госдуме предложили разрешить тонировку на передних боковых стеклах машин

В документе также прописано взыскание в 3 тысяч рублей за управление автомобилем, на котором установлено ветровое стекло, включая случаи, когда оно покрыто прозрачными пленками. Как и в предыдущем варианте, нарушением будут признаваться использование покрытий, светопропускание которых не соответствует регламенту.