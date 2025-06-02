В Госдуме предложили разрешить тонировку на передних боковых стеклах машин

В Госдуму планируют внести законопроект, разрешающий использовать на передних боковых стеклах автомобилей тонировку, светопропускание которой должно быть не менее 60% от показателя, определённого техническим регламентом, сообщил депутат ГД Ярослав Нилов.
Сейчас для лобового и передних боковых стекол разрешается покрытие, пропускающее не менее 70% света. Штраф за нарушение указанного правила составляет 500 рублей.
Согласно новому законопроекту, административная ответственность будет наступать при светопропускании передних боковых стекол менее 42%. За нарушение этого требования авторы инициативы предлагают установить штраф в размере 1 тысячи рублей.
В документе также прописано взыскание в 3 тысяч рублей за управление автомобилем, на котором установлено ветровое стекло, включая случаи, когда оно покрыто прозрачными пленками. Как и в предыдущем варианте, нарушением будут признаваться использование покрытий, светопропускание которых не соответствует регламенту.
Напомним, в мае 2024 года в Госдуму вносили законопроект, предусматривающий отмену штрафов за тонировку передних боковых стекол у автомобилей в случае, если их светопропускание не ниже 50% от установленных требований.