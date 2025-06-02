В российские школы хотят ввести курс по работе с нейросетями: подробнее

В российских школах может появиться курс по работе с нейросетями. Так, мониторинговый центр «Безопасность 2.0» Российского фонда мира направил в Минпросвещения предложение о включении в образовательную программу школ специального курса по работе с искусственным интеллектом и нейросетевыми технологиями.
Соответствующие документы имеются в распоряжении РИА Новостей.
Согласно данным мониторингового центра, 64% молодых людей активно используют ИИ-технологии для поиска информации. Каждый четвертый школьник (23%) применяет подобные инструменты при подготовке к экзаменам, а 17% учащихся обращаются к искусственному интеллекту для упрощения и адаптации сложного учебного материала.
Из обращения первого зампреда правления Российского фонда мира Елены Суторминой к министру просвещения Сергею Кравцову следует, что образовательная программа по нейротехнологиям позволит развить у учащихся способность объективно оценивать информацию, сгенерированную искусственным интеллектом, научит выявлять фейковые данные и противостоять скрытому психологическому воздействию.
Накануне первый замминистр Минпросвещения РФ Александр Бугаев заявил, что ведомство готовит единые методички по использованию детских игрушек с учетом возраста детей.