В российские школы хотят ввести курс по работе с нейросетями: подробнее

В российских школах может появиться курс по работе с нейросетями. Так, мониторинговый центр «Безопасность 2.0» Российского фонда мира направил в Минпросвещения предложение о включении в образовательную программу школ специального курса по работе с искусственным интеллектом и нейросетевыми технологиями.