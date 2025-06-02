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Мэр Байконура Бусыгин: пуск «Союз МС-28» состоится в конце ноября

Город Байконур в этом году ждет туристов на пуски в июле, сентябре, ноябре и декабре.

Источник: Аргументы и факты

В текущем году город Байконур планирует принять туристов на ракетные запуски, которые намечены на июль, сентябрь, ноябрь и декабрь. Наибольший наплыв гостей ожидается в конце ноября, когда состоится старт пилотируемого корабля «Союз МС-28».

По словам главы администрации города Константина Бусыгина, именно такие запуски традиционно вызывают повышенный интерес, и на мероприятие предполагается приезд более двух тысяч человек.

В другие месяцы — июль, сентябрь и декабрь — количество посетителей будет меньше и, по прогнозам, не превысит двух тысяч. Хотя точные детали запусков в эти месяцы не были озвучены, ранее представители космической отрасли сообщали о планах отправить в июле грузовой корабль «Прогресс МС-31», а в декабре провести первый испытательный запуск ракеты-носителя «Союз-5».

Между тем девятый тестовый полёт ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship закончился неудачно.