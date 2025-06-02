Мэр Байконура Бусыгин: пуск «Союз МС-28» состоится в конце ноября

В другие месяцы — июль, сентябрь и декабрь — количество посетителей будет меньше и, по прогнозам, не превысит двух тысяч. Хотя точные детали запусков в эти месяцы не были озвучены, ранее представители космической отрасли сообщали о планах отправить в июле грузовой корабль «Прогресс МС-31», а в декабре провести первый испытательный запуск ракеты-носителя «Союз-5».