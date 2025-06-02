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YouTube снова доступен в Омске без VPN

Пользователи сообщили о возобновлении работы видеохостинга через WiFi.

Источник: Комсомольская правда

Жители Омска заметили неожиданное восстановление доступа к платформе YouTube без использования VPN-сервисов. По данным местных жителей, видеохостинг начал стабильно работать через WiFi-соединения около недели назад. При подключении через мобильный интернет по-прежнему требуются средства обхода блокировок.

Напомним, с весны 2023 года в России начали постепенно ограничивать работу YouTube. Уже к осени большинству пользователей для доступа к сервису приходилось использовать VPN. Причины частичного восстановления функциональности онлайн-площадки остаются неизвестными — ни интернет-провайдеры, ни регуляторы пока не прокомментировали ситуацию. Отметим, что ранее блокировки вводили неравномерно, и у некоторых операторов связи сервис продолжал работать без перебоев.

Ранее «КП Омск» рассказала, что в июне часть пенсионеров получат деньги заранее.