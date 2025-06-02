YouTube снова доступен в Омске без VPN

Напомним, с весны 2023 года в России начали постепенно ограничивать работу YouTube. Уже к осени большинству пользователей для доступа к сервису приходилось использовать VPN. Причины частичного восстановления функциональности онлайн-площадки остаются неизвестными — ни интернет-провайдеры, ни регуляторы пока не прокомментировали ситуацию. Отметим, что ранее блокировки вводили неравномерно, и у некоторых операторов связи сервис продолжал работать без перебоев.