Делегация России прилетела в Стамбул на переговоры с украинской стороной

Российская делегация, принимающая участие в переговорах по украинскому урегулированию, прибыла в Стамбул. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
«Да, делегация прибыла (в Стамбул — Прим. Ред.)», — сообщил собеседник агентства.
Ранее российские журналисты опубликовали видео приземления в 20.23 мск в аэропорту Ататюрка самолета с российской делегацией. На кадрах видно, как российский борт заходит на посадку в воздушной гавани Стамбула.
Также накануне в министерстве иностранных дел Турции сообщили, что второй раунд прямых переговоров России и Украины в Стамбуле состоится 2 июня во дворце Чираган. Как отметил неназванный собеседник издания, диалог между сторонами начнется ровно в 13:00. Однако другие подробности пока неизвестны.
Кроме того, 1 июня помощник президента РФ, глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Москва получила от Киева проект меморандума по урегулированию конфликта. Содержание меморандума Киева ранее появилось в западной прессе, причем, сам меморандум был составлен на украинском и английском языках.
В меморандуме украинская сторона требует остановить огонь на суше, в море и небе. Более того, Киев запрашивает контроль данной меры. По задумке, проводить мониторинг будут третьи страны. Какие именно — не уточняется.
Мединский отметил, что прочесть документ российской стороне труда не составит — в делегации РФ есть люди, которые в совершенстве владеют даже японским языком. Также помощник президента добавил, что Москва свой меморандум до переговоров обнародовать не будет — документ будет передан украинской стороне на встрече в Стамбуле.
Отметим, накануне второго раунда переговоров киевский режим совершил в разных регионах России теракты с применением FPV-дронов. По данным оборонного ведомства, атаки совершались по аэродромам в Ивановской, Рязанской, Амурской, Мурманской и Иркутской областях. В двух последних регионах, по информации МО РФ, запуск таких беспилотников привел к тому, что несколько единиц авиационной техники загорелись.