Делегация России прилетела в Стамбул на переговоры с украинской стороной

Мединский отметил, что прочесть документ российской стороне труда не составит — в делегации РФ есть люди, которые в совершенстве владеют даже японским языком. Также помощник президента добавил, что Москва свой меморандум до переговоров обнародовать не будет — документ будет передан украинской стороне на встрече в Стамбуле.