В России могут сделать дополнительный отпуск для многодетных родителей

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют представить законопроект, который предлагает ввести ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск на 14 дней для многодетных родителей. Об этом пишет РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии Сергей Миронов и вице-спикер ГД Александр Бабаков. Как сообщает пресс-служба партии, законопроект будет представлен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
Согласно пояснительной записке, проект предполагает установление дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью до 14 календарных дней для работников, имеющих троих и более детей до достижения старшим ребенком 18-летнего возраста.
Отпуск можно будет брать в удобное время, а также по письменному заявлению объединять его с основным оплачиваемым отпуском или использовать отдельно, полностью или частями. При этом перенос данного отпуска на следующий рабочий год не предусмотрен.
В интервью Миронов отметил, что данная инициатива направлена на поддержку многодетных семей, воспитывающих троих и более детей. «Цель инициативы — создать условия для гармоничного сочетания трудовой деятельности родителей с воспитанием детей», — подчеркнул он, добавив, что такая мера призвана поддержать семьи, которые вносят вклад в демографическое развитие страны и сталкиваются с повышенной нагрузкой из-за воспитания нескольких несовершеннолетних детей.
Ранее в Госдуме назвали многодетного отца 31 ребенка похотливым самцом.