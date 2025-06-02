Пассажиры выжили после падения самолета в Коннектикуте

В американском штате Коннектикут произошло крушение легкомоторного самолета, в результате которого два пассажира чудом выжили. Об этом стало известно в понедельник, 2 июня.
Самолет Piper PA-32 упал в залив Лонг-Айленд спустя 10 минут после взлета из аэропорта Бриджпорта. Береговая охрана оперативно прибыла на место происшествия и спасла 41-летнего мужчину и 17-летнюю девушку, получивших незначительные порезы.
Пострадавшие доставлены в больницу Йельского университета, их состояние стабильное. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование инцидента, передает газета New York Post.
22 мая несколько человек погибли в результате крушения самолета Cessna в Сан-Диего в американском штате Калифорния. Одного из тех, кто в момент случившегося был на земле, экстренно доставили в больницу, еще двум людям оказали медицинскую помощь на месте.
18 мая два вертолета столкнулись и разбились в Финляндии, в результате трагедии погибли пять человек. Авиакатастрофа произошла недалеко от аэродрома Эура. Оба вертолета вылетели из Таллина и следовали рядом до момента столкновения, которое произошло на высоте примерно 300 метров. В результате погибли пять человек.