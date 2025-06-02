Пассажиры выжили после падения самолета в Коннектикуте

18 мая два вертолета столкнулись и разбились в Финляндии, в результате трагедии погибли пять человек. Авиакатастрофа произошла недалеко от аэродрома Эура. Оба вертолета вылетели из Таллина и следовали рядом до момента столкновения, которое произошло на высоте примерно 300 метров. В результате погибли пять человек.