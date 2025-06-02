Акция «Лето в Музее кино» пройдет на ВДНХ с 3 июня по 27 августа

«Этим летом ВДНХ приглашает гостей насладиться искусством кинематографа в рамках специальной акции “Лето в Музее кино”. С 3 июня по 27 августа каждую неделю по вторникам и средам с 11:00 до 15:00 вход на все выставки и постоянную экспозицию будет доступен всего за 1 ₽», — говорится в сообщении.
В рамках акции можно ознакомиться с постоянной экспозицией «Лабиринт истории», которая охватывает более 100 лет развития отечественного кино, а также осмотреть мемориальную выставку «Кабинет Сергея Эйзенштейна», где собраны более 300 подлинных предметов из жизни режиссера. Билет по специальной цене можно приобрести на официальном сайте Музея кино и в кассах учреждения.