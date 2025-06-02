Акция «Лето в Музее кино» пройдет на ВДНХ с 3 июня по 27 августа

В рамках акции можно ознакомиться с постоянной экспозицией «Лабиринт истории», которая охватывает более 100 лет развития отечественного кино, а также осмотреть мемориальную выставку «Кабинет Сергея Эйзенштейна», где собраны более 300 подлинных предметов из жизни режиссера. Билет по специальной цене можно приобрести на официальном сайте Музея кино и в кассах учреждения.