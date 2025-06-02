Скончался актер «Подпольной империи» и «Сорвиголовы» Девин Ли Харджес

Ушел из жизни Девин Ли Харджес, американский актер театра, кино и телевидения. В июле 2025 года он мог бы отметить 42-й день рождения.
Харджес, запомнившийся зрителям по проектам вроде «Подпольной империи» и «Сорвиголовы», скончался в нью-йоркском госпитале от онкологического заболевания, диагностированного чуть более трех месяцев назад. Об этом информирует THR.
Девин Ли Харджес появился на свет в 1983 году в Техасе. Актерское образование получил в колледже. Перебравшись в Нью-Йорк, играл в внебродвейских спектаклях, а на экране впервые появился в студенческих работах.
Его кинематографическая карьера, начиная с конца 2000-х, насчитывает порядка двадцати проектов, включая «Голубую кровь», «Мальчика лета», «Элементарно», «Оранжевый — хит сезона», «Готэм», «Льюиса и Кларка», «ФБР», «Над пропастью во ржи». Последний раз он появился в сериале «Манифест».
Помимо актерского ремесла, Девин Харджес серьезно увлекался боевыми искусствами.
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