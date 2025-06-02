Омский «Авангард» не смог заполучить нападающего за 100 миллионов рублей

Как сообщает издание «Советский спорт» со ссылкой на свой источник, ястребы готовы были заплатить за игрока 100 миллионов рублей, но в «Нефтехимике» решили не рассматривать это предложение. В клубе рассчитывают на дальнейшее развитие Хоружева, который в прошлом сезоне показал себя с хорошей стороны и стал вторым бомбардиром команды, набрав 34 очка (15 голов и 19 передач) в 67 матчах регулярного чемпионата.