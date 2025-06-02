Диетолог рассказала, сколько мороженого можно есть без вреда для здоровья

«Один из вариантов — заморозить банан, затем взбить его в блендере вместе с ягодами. Для получения молочного вкуса можно добавить немного сливок жирностью не более 10%. Также можно приготовить фруктовый лед из натурального сока. Такие десерты не только безопаснее, но и позволяют контролировать состав», — пояснила эксперт.