Диетолог рассказала, сколько мороженого можно есть без вреда для здоровья

При употреблении промышленного мороженого допустимым считается объем не более одной стандартной порции в день для взрослого — к примеру, одного вафельного стаканчика. Об этом aif.ru заявила диетолог, нутрициолог София Кованова.
«Мороженое — это продукт с высоким содержанием жиров и сахара. Их сочетание на ежедневной основе не считается полезным. Если хочется включать его в рацион чаще, стоит делать выбор в пользу более легких вариантов — фруктового льда, ягодного мороженого или щербета», — отметила специалист.
Наименее полезным из популярных видов диетолог назвала сливочное мороженое. Вместе с тем существует альтернатива, которая может подойти как взрослым, так и детям — домашние десерты на основе замороженных фруктов.
«Один из вариантов — заморозить банан, затем взбить его в блендере вместе с ягодами. Для получения молочного вкуса можно добавить немного сливок жирностью не более 10%. Также можно приготовить фруктовый лед из натурального сока. Такие десерты не только безопаснее, но и позволяют контролировать состав», — пояснила эксперт.
По ее словам, для детей рекомендации по количеству аналогичны: предпочтение стоит отдавать натуральным или домашним продуктам, а количество порций ограничивать одной в день, без ежедневного повторения.
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