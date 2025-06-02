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В магазине «Смешные цены» арестовали товар на 5 миллионов рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В магазине «Смешные цены», расположенном в ТК «Комсомольский», Роспотребнадзор совместно с таможней и полицией изъял более пяти тысяч единиц одежды и обуви на общую сумму около 5 миллионов рублей.

Источник: НИА Красноярск

В магазине прошла внеплановая проверка, организованная управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю совместно с Красноярской таможней и сотрудниками полиции.

Установлено, что индивидуальный предприниматель Халматова М. М., ведущая деятельность на данной торговой точке, не зарегистрирована в государственной информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак».

По итогам проверки из оборота изъято свыше пяти тысяч единиц немаркированной продукции: одежда и обувь с признаками контрафакта, украшенные символикой известных брендов. Общая стоимость арестованного товара оценивается в 5 миллионов рублей.

За нарушение требований законодательства предпринимателю грозит административная ответственность. Дополнительно материалы переданы в полицию для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту незаконного использования средств индивидуализации и реализации немаркированной продукции в крупном размере, сообщает краевой Роспотребнадзор.