В магазине «Смешные цены» арестовали товар на 5 миллионов рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В магазине «Смешные цены», расположенном в ТК «Комсомольский», Роспотребнадзор совместно с таможней и полицией изъял более пяти тысяч единиц одежды и обуви на общую сумму около 5 миллионов рублей.