В магазине «Смешные цены» арестовали товар на 5 миллионов рублей

В магазине прошла внеплановая проверка, организованная управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю совместно с Красноярской таможней и сотрудниками полиции.
Установлено, что индивидуальный предприниматель Халматова М. М., ведущая деятельность на данной торговой точке, не зарегистрирована в государственной информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак».
По итогам проверки из оборота изъято свыше пяти тысяч единиц немаркированной продукции: одежда и обувь с признаками контрафакта, украшенные символикой известных брендов. Общая стоимость арестованного товара оценивается в 5 миллионов рублей.
За нарушение требований законодательства предпринимателю грозит административная ответственность. Дополнительно материалы переданы в полицию для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту незаконного использования средств индивидуализации и реализации немаркированной продукции в крупном размере, сообщает краевой Роспотребнадзор.