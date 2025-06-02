«Кнопка безопасности»: россияне смогут обращаться за помощью через «Госуслуги»

Заместитель главы комитета по контролю Государственной Думы России Дмитрий Гусев вместе с инициативной группой депутатов представят на рассмотрение законопроект о создании «Кнопки безопасности» на портале «Госуслуги». Подробностями он поделился в беседе с РИА Новости.
«…Кнопка поможет пользователям в режиме реального времени запросить необходимую помощь», — отметил Дмитрий Гусев.
Согласно инициативе парламентариев, опция «Кнопка безопасности» даст возможность пользователям «Госуслуг» обращаться за экстренной помощью через лицевую страницу сайта. Как отметили на РИА Новости, этот новый канал связи со спасателями, правоохранителями и медиками станет частью Единой системы вызова служб «112».
Россияне смогут сообщать о чрезвычайных происшествиях и преступлениях, а также получать профильную психологическую помощь в экстренных ситуациях. Как указано в законопроекте, сотрудники ведомств будут обязаны оперативно реагировать на сообщения граждан, переданные через «Кнопку безопасности».
Стоит отметить, что это не единственное изменение, которое может коснуться портала «Госуслуги» в 2025 года. Уже с 1 июня начала действовать более сложная процедура отмены самозапрета на кредиты через единый сервис государственных услуг — теперь это можно сделать только с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).