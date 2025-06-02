«Кнопка безопасности»: россияне смогут обращаться за помощью через «Госуслуги»

Стоит отметить, что это не единственное изменение, которое может коснуться портала «Госуслуги» в 2025 года. Уже с 1 июня начала действовать более сложная процедура отмены самозапрета на кредиты через единый сервис государственных услуг — теперь это можно сделать только с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).