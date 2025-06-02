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Красноярский «Красный Яр» вышел в полуфинал Кубка России по регби

Красноярский регбийный клуб «Красный Яр» одолел московское «Динамо».

Источник: Соцсети

1 июня красноярский регбийный клуб «Красный Яр» обыграл столичное «Динамо» в заключительном четвертьфинальном матче Кубка России. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 44:34.

— Наша дорога к финалу очень сложная, даже в четвертьфинале достался очень непростой соперник. «Динамо» — уже одна из сильнейших команд чемпионата, — говорит Ульрих Бейерс, главный тренер РК «Красный Яр».

В полуфинале красноярцы сыграют против «Локомотива».

Ранее мы писали, что первому бронзовому суслику в Красноярске трут голову на удачу.