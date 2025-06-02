Красноярский «Красный Яр» вышел в полуфинал Кубка России по регби

1 июня красноярский регбийный клуб «Красный Яр» обыграл столичное «Динамо» в заключительном четвертьфинальном матче Кубка России. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 44:34.
— Наша дорога к финалу очень сложная, даже в четвертьфинале достался очень непростой соперник. «Динамо» — уже одна из сильнейших команд чемпионата, — говорит Ульрих Бейерс, главный тренер РК «Красный Яр».
В полуфинале красноярцы сыграют против «Локомотива».
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