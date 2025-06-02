Количество россиян с двумя работами снизилось до исторического минимума

Там уточнили, что чаще всего вторая работа связана с индивидуальным предпринимательством без образования юридического лица (380 тысяч человек). Четверть совмещающих работу заняты в сельском и лесном хозяйстве, рыбоводстве и рыболовстве (295 тысяч человек), а также значительная часть работает специалистами высшей квалификации (185 тысяч) и квалифицированными рабочими в промышленности, строительстве и транспорте (156 тысяч).