В МВД рассказали, во сколько обойдется мигрантам патент на работу Москве

Правоохранители напомнили, что патент выдается на срок от 1 до 12 месяцев, не требует получения визы и подтверждает право иностранца на временное трудоустройство в России. Срок действия можно неоднократно продлевать на период от одного месяца, но общий срок действия с учетом продлений не должен превышать года со дня выдачи.