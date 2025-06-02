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В МВД рассказали, во сколько обойдется мигрантам патент на работу Москве

МВД: патент на работу в Москве обойдется почти в девять тысяч рублей в месяц.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Иностранцы, желающие работать в Москве и Подмосковье по патенту, должны будут ежемесячно платить почти 9 тысяч рублей в качестве авансового платежа, иначе патент аннулируют, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно законодательству, с 1 января стоимость ежемесячного авансового платежа для Москвы и Подмосковья составляет 8900 рублей.

Правоохранители напомнили, что патент выдается на срок от 1 до 12 месяцев, не требует получения визы и подтверждает право иностранца на временное трудоустройство в России. Срок действия можно неоднократно продлевать на период от одного месяца, но общий срок действия с учетом продлений не должен превышать года со дня выдачи.

«Патент считается действительным при условии своевременной оплаты авансового платежа», — говорится в материалах МВД.