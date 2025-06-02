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Сезон восхождений-2025 на Эверест официально закрыт

Сезон восхождений на Эверест в 2025 году официально завершён.

Сезон восхождений на Эверест в 2025 году официально завершён. По информации департамента туризма Непала, с южной стороны вершину покорили 694 человека, среди которых 257 иностранных альпинистов.

С учётом восхождений с китайской стороны общее количество достигло почти 800. Традиционная церемония закрытия состоялась в Катманду 29 мая и совпала с 72-й годовщиной первого покорения Эвереста.

Этот сезон запомнился экстремальными погодными условиями и рекордными достижениями: Ками Рита Шерпа установил мировой рекорд, совершив своё 31-е восхождение в возрасте 55 лет, а Таши Гьялцен Шерпа поднялся на вершину четыре раза за сезон. Немка Аня Блаха достигла пика без использования кислорода и поддержки шерпов.

Попытки установить скоростные рекорды американцем Тайлером Эндрюсом и эквадорцем Карлом Эглоффом, а также прыжок с вингсьютом британца Тима Хауэлла не увенчались успехом из-за неблагоприятной погоды.

На данный момент осенние восхождения не анонсированы. С сентября стоимость разрешения (пермита) увеличится с 11 000 до 15 000 долларов из-за новых тарифов Непала.

Также в Непале задержали американца Ушакова после скоростного восхождения на Эверест.