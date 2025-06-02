Сезон восхождений-2025 на Эверест официально закрыт

Этот сезон запомнился экстремальными погодными условиями и рекордными достижениями: Ками Рита Шерпа установил мировой рекорд, совершив своё 31-е восхождение в возрасте 55 лет, а Таши Гьялцен Шерпа поднялся на вершину четыре раза за сезон. Немка Аня Блаха достигла пика без использования кислорода и поддержки шерпов.