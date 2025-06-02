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Грозы и жара до +27. Прогноз погоды на 2 июня

Ночью 2 июня погода в Беларуси будет находиться под влиянием области повышенного давления. Утром и днем начнет сказываться приближение фронтальных разделов, перемещающихся из Западной Европы.

Сейчас в Ричмонде: +13° 0 м/с 88% 755 мм рт. ст. +16°
Источник: Смартпресс

Ожидается:

Ночью — переменная облачность, днем — облачно с прояснениями.

Осадки: ночью кратковременные дожди на западе, днем — в большинстве регионов. Местами возможны грозы.

Ночью и утром местами слабый туман.

Ветер: ночью слабый, неустойчивый; днем — юго-восточный, постепенно сменяющийся на западный умеренный. Во время гроз возможны порывы.

Температура:

  • Ночью: +7..+13°C, на западе до +17°C.
  • Днем: от +18°C на севере до +27°C на юге.

Погода по регионам:

Брест

+25…+27°C, западный ветер 4−9 м/с.

Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможна гроза (вероятность осадков 80−90%).

Витебск

+21…+23°C, западный ветер 4−9 м/с.

Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможна гроза (80−90%).

Гомель

+25…+27°C, юго-западный ветер 4−9 м/с.

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза (60−70%).

Гродно

+23…+25°C, северо-западный ветер 4−9 м/с.

Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможна гроза (80−90%).

Могилёв

+24…+26°C, юго-западный ветер 4−9 м/

Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможна гроза (80−90%).

Минск

+21…+23°C, западный ветер 4−9 м/с.

Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможна гроза (80−90%).