Грозы и жара до +27. Прогноз погоды на 2 июня

Ожидается:
Ночью — переменная облачность, днем — облачно с прояснениями.
Осадки: ночью кратковременные дожди на западе, днем — в большинстве регионов. Местами возможны грозы.
Ночью и утром местами слабый туман.
Ветер: ночью слабый, неустойчивый; днем — юго-восточный, постепенно сменяющийся на западный умеренный. Во время гроз возможны порывы.
Температура:
- Ночью: +7..+13°C, на западе до +17°C.
- Днем: от +18°C на севере до +27°C на юге.
Погода по регионам:
Брест
+25…+27°C, западный ветер 4−9 м/с.
Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможна гроза (вероятность осадков 80−90%).
Витебск
+21…+23°C, западный ветер 4−9 м/с.
Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможна гроза (80−90%).
Гомель
+25…+27°C, юго-западный ветер 4−9 м/с.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза (60−70%).
Гродно
+23…+25°C, северо-западный ветер 4−9 м/с.
Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможна гроза (80−90%).
Могилёв
+24…+26°C, юго-западный ветер 4−9 м/
Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможна гроза (80−90%).
Минск
+21…+23°C, западный ветер 4−9 м/с.
Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможна гроза (80−90%).