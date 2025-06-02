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Названы самые редкие имена для детей в России в 2024 году

Ройхона и Океан стали самыми редкими именами детей в России в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

Согласно статистике регистрации новорожденных за 2024 год, имена Ройхона и Океан оказались наименее популярными в России. Об этом пишут РИА Новости.

Статистика за 2024 год показывает, что имя Ройхона заняло первое место среди самых редких женских имен в России. На второй позиции оказалось имя Биби-Марям, следом расположились Деви, Сара Изабель и Гульмина.

Среди мужских имен в 2024 году наименьшую популярность получило имя Океан. Вторым по редкости стало имя Курбан-Магомед, за которым следуют Рамзулох, Зурканай и Авен.

Ранее KP.RU писал, что София и Михаил второй год подряд удерживают лидерство среди самых востребованных имен в России. Топ-5 женских имен остается неизменным с 2022 года: София, Ева, Анна, Мария и Виктория.