Названы самые редкие имена для детей в России в 2024 году

Согласно статистике регистрации новорожденных за 2024 год, имена Ройхона и Океан оказались наименее популярными в России. Об этом пишут РИА Новости.
Статистика за 2024 год показывает, что имя Ройхона заняло первое место среди самых редких женских имен в России. На второй позиции оказалось имя Биби-Марям, следом расположились Деви, Сара Изабель и Гульмина.
Среди мужских имен в 2024 году наименьшую популярность получило имя Океан. Вторым по редкости стало имя Курбан-Магомед, за которым следуют Рамзулох, Зурканай и Авен.
Ранее KP.RU писал, что София и Михаил второй год подряд удерживают лидерство среди самых востребованных имен в России. Топ-5 женских имен остается неизменным с 2022 года: София, Ева, Анна, Мария и Виктория.