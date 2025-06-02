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Раскрыта средняя зарплата омича в 2025 году

Средняя месячная зарплата омичей продолжает расти.

Источник: Reuters

Омскстат вновь пересчитал среднюю зарплату омича и сделал вывод, что в марте 2025 года она увеличилась в сравнении с февралем.

По данным аналитиков, размер средней зарплаты в марте текущего года составил 68 357 рублей. Это на 2,4 тысячи рублей больше, чем месяцем ранее (+3,7%), и на 14,5% больше, чем годом ранее.

Показатель средней зарплаты омича за квартал несколько ниже — 66 808 рублей, это на 15% больше, чем за тот же период прошлого года, однако на 8% меньше, чем в четвертом квартале 2024-го.

Реальная начисленная зарплата, как заявили в Омскстате, за месяц подросла на 3%, а вот за квартал — снизилась на 11,5%.

Отметим, что средняя зарплата в последнем квартале прошлого года была высокой — 72,5 тысячи рублей, на что повлияла высокая средняя зарплата в декабре — 87,3 тысячи рублей. Можно предположить, что причиной тому стали ежегодные премии.