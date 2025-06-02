В России предложили изменить правила тонировки автостекол: вот что хотят изменить законодатели

В России предложили разрешить водителям тонировать передние боковые стекла при условии, что их светопропускание составляет не менее 60% от показателя, установленного техническим регламентом. Такой законопроект в Государственную думу внесет депутат Госдумы Ярослав Нилов, сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства документ.
Сейчас тонировка разрешена для лобового и передних боковых стекол автомобиля, если она пропускает не менее 70 процентов света. Штраф за нарушение правил тонировки составляет 500 рублей.
«То есть с учетом предлагаемых изменений, административная ответственность будет наступать при светопропускании передних боковых стекол менее 42 процентов», — говорится в пояснительной записке.
Предусмотрены в законопроекте и новые санкции за нарушения. Так, при нарушении предлагаемого требования предлагается установить штраф в одну тысячу рублей, за установку ветрового стекла, в том числе покрытого прозрачными цветными пленками, светопропускание которого не соответствует установленному показателю светопропускания, хотят штрафовать уже на три тысячи рублей.
Автор законодательной инициативы подчеркивает, что тонировку автомобильных стекол разрешают во многих странах мира. Она защищает зрение водителя, способствует меньшему нагреву салона и влияет на безопасность дорожного движения.
В январе этого года МВД России решило закрыть дыру в законе, из-за которой некоторые водители могли избегать штрафов за слишком темную тонировку стекол. Суть в том, что сейчас водители из Южной Осетии, Абхазии, Армении и Грузии могут ездить по России на своих машинах до шести месяцев, не регистрируя их в ГИБДД. Из-за этого на их автомобили не распространяются российские правила, которые ограничивают уровень тонировки.
К слову, имеются в российской правоприменительной практике случаи, когда нарушителей правил тонировка наказывали довольно серьезно. Так, 32-летнего водителя автомобиля «Лада Нива» арестовали на трое суток за повторное нарушение правил тонировки. Первый раз его поймали со слишком затемнёнными стёклами в октябре 2024 года, но уже 28 января мужчина снова попался сотрудникам с тем же нарушением.