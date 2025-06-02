В России предложили изменить правила тонировки автостекол: вот что хотят изменить законодатели

В январе этого года МВД России решило закрыть дыру в законе, из-за которой некоторые водители могли избегать штрафов за слишком темную тонировку стекол. Суть в том, что сейчас водители из Южной Осетии, Абхазии, Армении и Грузии могут ездить по России на своих машинах до шести месяцев, не регистрируя их в ГИБДД. Из-за этого на их автомобили не распространяются российские правила, которые ограничивают уровень тонировки.