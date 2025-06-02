Минобороны требует с РЖД более 45 млн рублей

Минобороны предъявило новые иски к РЖД.
Минобороны России предъявило несколько новых исков к ОАО «Российские железные дороги». Общая сумма заявленных требований составляет свыше 45 млн рублей, следует из документов арбитража.
«Истец — Министерство обороны Российской Федерации. Ответчик — ОАО “Российские железные дороги”. Сумма исковых требований — 45 млн 431 тысяча 863 рубля», — передает ТАСС выдержку из документа. Суть исков не разглашается.
Ранее Минобороны дважды предъявляло иски к РЖД. В конце марта оборонное ведомство потребовало от компании 90 млн рублей, в мае — свыше 30 млн рублей. Общая сумма исковых требований на тот момент достигала свыше 34,5 млн рублей.