Онищенко призвал не бояться комаров, переносящих лихорадку чикунгунья

Тигровые комары, которые переносят лихорадку чикунгунья, не являются главным источником распространения указанной вирусной инфекции, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Бывший главный санитарный врач РФ пояснил, что насекомое может передать человеку инфекцию только в том случае, если укусит инфицированного.
"Вот поэтому не в тигровых комарах дело, а в грамотности проведения мероприятий, в своевременном выявлении больных. Ещё грамотная политика Минздрава по выявлению, купированию и так далее (играет роль — прим. ред.), — сказал академик, слова которого приводит РИА Новости.
При этом Онищенко не исключил появления указанных насекомых в южных регионах России.
«Они могут (появиться — прим. ред.), потому что идёт потепление, это мы не только по тигровым комарам расширение ареала отмечаем, и по другим тоже», — отметил он.
Специалист посоветовал гражданам избегать поездок в страны, в которых наблюдаются вспышки лихорадки чикунгунья. По словам Онищенко, тигровые комары уже есть в Турции, в которую через некоторое время ожидается наплыв туристов из России.
«Перед тем, как лететь, покупать путевку, поинтересуетесь на сайте ВОЗ, на сайте Минздрава. Там эти должны быть все предупреждения», — добавил академик.
Напомним, 31 мая Роспотребнадзор объявил, что факты заражения лихорадкой чикунгунья в России пока не зарегистрированы. В ведомстве подчеркнули, что держат на контроле сообщения о случаях этого заболевания, которые фиксируются в других странах.