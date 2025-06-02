Онищенко призвал не бояться комаров, переносящих лихорадку чикунгунья

"Вот поэтому не в тигровых комарах дело, а в грамотности проведения мероприятий, в своевременном выявлении больных. Ещё грамотная политика Минздрава по выявлению, купированию и так далее (играет роль — прим. ред.), — сказал академик, слова которого приводит РИА Новости.