Психолог назвала фразы, которые помогут распознать токсичного человека

Токсичный человек признает только свое мнение и игнорирует чужие границы. Он не умеет вести диалог, он нападает или обвиняет, чтобы сохранить иллюзию контроля и превосходства. Один из верных признаков токсичности — это обобщающие формулировки: «Ты никогда не слушаешь», «Ты опять все испортил», или обесценивающие комментарии: «Ты ничего не умеешь», «У тебя не получится».