Психолог назвала фразы, которые помогут распознать токсичного человека

Токсичное поведение может скрываться за вполне обычными фразами. Эксперты утверждают, что такие люди стремятся контролировать других, манипулировать ими и подрывать их самооценку. Узнать их можно по характерным выражениям, в которых читается агрессия, обвинение или обесценивание. Об этом KP.RU рассказала психолог Саша Правило.
— Токсичные люди — это люди с определенным «вредным» поведением и мышлением. Они эгоцентричны, склонны к манипуляциям, оскорблениям и унижениям окружающих. Любители покритиковать других, они не приемлют критику в собственный адрес, тут же становясь в позицию жертвы, — отметила специалист.
Токсичный человек признает только свое мнение и игнорирует чужие границы. Он не умеет вести диалог, он нападает или обвиняет, чтобы сохранить иллюзию контроля и превосходства. Один из верных признаков токсичности — это обобщающие формулировки: «Ты никогда не слушаешь», «Ты опять все испортил», или обесценивающие комментарии: «Ты ничего не умеешь», «У тебя не получится».
Психолог отмечает, что критикуя и обвиняя, токсичные люди стремятся к одной цели. Они пытаются удерживать другого человека под своим контролем, при этом самоутверждаясь за его счет.