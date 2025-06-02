Более ста тысяч омичей посетили открытие летнего сезона в парке «Зеленый Остров»

Виталий Хоценко также напомнил, что в 2025 году исполняется 40-летие с момента создания парковой зоны «Зеленый остров». Она постоянно развивается, недавно общественное пространство пополнилось одиннадцатью новыми игровыми площадками. В летнее время в локации каждую неделю будут выступать артисты, известные не только в Омской области, но и во всей России.