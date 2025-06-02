Более ста тысяч омичей посетили открытие летнего сезона в парке «Зеленый Остров»

Накануне, 1 июня, омичи торжественно открыли летний сезон-2025 в обновленном парке «Зеленый Остров»., Праздник собрал более 100 тысяч горожан. Губернатор Виталий Хоценко отметил в телеграм-канале, что власть смогла возродить знаковую локацию совместно с социально ответственными предпринимателями.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Омской области.
«Планов по развитию территории еще много. Фестиваль “Лето Вокруг света”, который так полюбился омичам и гостям нашего региона в прошлом году, продолжится весь сезон. В парке будут проходить концерты и мероприятия для детей и взрослых», — сообщил глава региона.
Виталий Хоценко также напомнил, что в 2025 году исполняется 40-летие с момента создания парковой зоны «Зеленый остров». Она постоянно развивается, недавно общественное пространство пополнилось одиннадцатью новыми игровыми площадками. В летнее время в локации каждую неделю будут выступать артисты, известные не только в Омской области, но и во всей России.
Певица Полина Гагарина. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Омской области Фото: пресс-служба губернатора и правительства Омской области.
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