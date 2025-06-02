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В приморском отряде добровольцев «Тигр» появилось женское подразделение

Пять женщин впервые приняли в приморский отряд добровольцев «Тигр».

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн — РИА Новости. Пять женщин впервые приняли в приморский отряд добровольцев «Тигр», в том числе на фронт отправится глава Ольгинского округа Екатерина Ванникова, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Женское подразделение появилось в отряде “Тигр”. Все они давно просились добровольцами на фронт — к нашим землякам, и буквально завалили командование письмами с просьбами взять в отряд. Пять смелых девушек будут помогать нашим бойцам как санинструкторы. Одна из них — глава Ольгинского муниципального округа», — написал Кожемяко в своем Telegram-канале.

На видео в его канале глава Ольгинского округа Екатерина Ванникова рассказала, что с начала СВО помогает бойцам.

«Всегда хотела быть там, быть полезной там. Решение принято давно», — сказала Ванникова.