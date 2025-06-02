В приморском отряде добровольцев «Тигр» появилось женское подразделение

«Женское подразделение появилось в отряде “Тигр”. Все они давно просились добровольцами на фронт — к нашим землякам, и буквально завалили командование письмами с просьбами взять в отряд. Пять смелых девушек будут помогать нашим бойцам как санинструкторы. Одна из них — глава Ольгинского муниципального округа», — написал Кожемяко в своем Telegram-канале.