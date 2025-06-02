Омск с 3 июня накроет масштабная волна отключений горячей воды

В Омске во вторник, 3 июня 2025 года, ожидается новая волна масштабного отключения горячей воды.
На этот раз традиционные летние отключения на две недели предстоят потребителям ТЭЦ-3 и части потребителей ТЭЦ-5.
В список отключений с 3 июня вошли дома в Советском округе — по улицам Энергетиков, Химиков, Твардовского, Строителей, Пригородной, Нефтезаводской, Малунцева, Магистральной, Андрианова, Энтузиастов, Заозерной, Стрельникова, Бархатовой, Поселковым, 19 и 20 Партсъезда, проспектам Мира, Культуры, Менделеева, Королева и некоторым другим улицам. Воды в домах не будет до 17 июня.
С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.
Напомним, горячую воду в домах отключают для гидравлических испытаний на сетях, чтобы выявить и устранить слабые участки до начала холодов.