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Омск с 3 июня накроет масштабная волна отключений горячей воды

На этот раз без горячей воды останутся дома Советского округа.

Источник: Reuters

В Омске во вторник, 3 июня 2025 года, ожидается новая волна масштабного отключения горячей воды.

На этот раз традиционные летние отключения на две недели предстоят потребителям ТЭЦ-3 и части потребителей ТЭЦ-5.

В список отключений с 3 июня вошли дома в Советском округе — по улицам Энергетиков, Химиков, Твардовского, Строителей, Пригородной, Нефтезаводской, Малунцева, Магистральной, Андрианова, Энтузиастов, Заозерной, Стрельникова, Бархатовой, Поселковым, 19 и 20 Партсъезда, проспектам Мира, Культуры, Менделеева, Королева и некоторым другим улицам. Воды в домах не будет до 17 июня.

С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.

Напомним, горячую воду в домах отключают для гидравлических испытаний на сетях, чтобы выявить и устранить слабые участки до начала холодов.