Омск с 3 июня накроет масштабная волна отключений горячей воды

В список отключений с 3 июня вошли дома в Советском округе — по улицам Энергетиков, Химиков, Твардовского, Строителей, Пригородной, Нефтезаводской, Малунцева, Магистральной, Андрианова, Энтузиастов, Заозерной, Стрельникова, Бархатовой, Поселковым, 19 и 20 Партсъезда, проспектам Мира, Культуры, Менделеева, Королева и некоторым другим улицам. Воды в домах не будет до 17 июня.