В Красноярске изменится схема движения около железнодорожного вокзала

С 7 июня в Красноярске около железнодорожного вокзала снова изменится схема организации движения и парковки транспорта. В администрации города сообщили, что это связано с работами по строительству линий метротрама.
Помимо уже действующих ограничений, на этой неделе перекроют участок на улице Братьев Абалаковых от Деповской до Привокзальной площади. Скоро там установят соответствующие дорожные знаки.
Также запретят остановку и стоянку:
— на улице Братьев Абалаковых от пересечения с Деповской до Привокзальной площади;
— на Бограда по четной стороне от здания № 132 до Деповской.
Ограничения будут действовать до 31 декабря 2026 года. Водителей просят учитывать эту информацию.
Ранее мы писали, что в историческом центре Красноярска отремонтируют коммунальные сети. Так, на улице 9 Января заменят еще 450 метров магистральных трубопроводов.