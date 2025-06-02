Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 100 тысяч человек собрал праздник в омском парке «Вокруг света»

Летний сезон начался с масштабного праздника.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

1 июня парк «Вокруг света» отметил свой третий день рождения, и этот праздник собрал более 100 тысяч посетителей. Масштабные мероприятия не оставили равнодушными ни омичей, ни гостей города. Концерт с выступлениями популярных исполнителей Хабиба и Полины Гагариной стал центральной частью торжества.

Как отметил губернатор региона Виталий Хоценко, благодаря совместным усилиям местных властей и социально ответственного бизнеса парк «Зелёный остров» переживает своё возрождение. Планов по развитию этого места юности и отдыха много.

В этом году фестиваль «Лето “Вокруг света”», который уже успел завоевать любовь омичей, продлится на протяжении всего летнего сезона. В парке запланированы разнообразные концерты и мероприятия как для детей, так и для взрослых, что обещает быть интересным для всех посетителей.