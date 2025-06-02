Более 100 тысяч человек собрал праздник в омском парке «Вокруг света»

1 июня парк «Вокруг света» отметил свой третий день рождения, и этот праздник собрал более 100 тысяч посетителей. Масштабные мероприятия не оставили равнодушными ни омичей, ни гостей города. Концерт с выступлениями популярных исполнителей Хабиба и Полины Гагариной стал центральной частью торжества.
Как отметил губернатор региона Виталий Хоценко, благодаря совместным усилиям местных властей и социально ответственного бизнеса парк «Зелёный остров» переживает своё возрождение. Планов по развитию этого места юности и отдыха много.
В этом году фестиваль «Лето “Вокруг света”», который уже успел завоевать любовь омичей, продлится на протяжении всего летнего сезона. В парке запланированы разнообразные концерты и мероприятия как для детей, так и для взрослых, что обещает быть интересным для всех посетителей.