Более 100 тысяч человек собрал праздник в омском парке «Вокруг света»

В этом году фестиваль «Лето “Вокруг света”», который уже успел завоевать любовь омичей, продлится на протяжении всего летнего сезона. В парке запланированы разнообразные концерты и мероприятия как для детей, так и для взрослых, что обещает быть интересным для всех посетителей.