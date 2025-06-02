В Иркутской области всех пчел поставят на учет до 1 сентября

В Иркутской области началась масштабная работа по учету пчелосемей. Согласно новым требованиям федерального закона «О ветеринарии», до 1 сентября 2025 года каждая пчелиная семья в регионе должна получить специальную маркировку и быть занесена в единую электронную систему. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.
— Поправки в нормативном документе, регулирующем деятельность пчеловодства, направлены на укрепление правовой базы отрасли, улучшение условия содержания пчел, обеспечение устойчивости пчелосемейств, повышение качества пчелопродукции, защиту животных от различных угроз, а также содействие развитию конкурентоспособности пчеловодства в стране, — отметил заместитель руководителя службы ветеринарии Иркутской области Иван Лобыцин.
Каждый улей оборудуют биркой или чипом с уникальным идентификатором. Эти данные вместе с информацией о месте расположения пасеки, проведенных ветеринарных обработках и перемещениях ульев будут заноситься в систему «Хорриот» (часть ФГИС «ВетИС»). Заниматься маркировкой будут государственные ветеринарные врачи или аккредитованные специалисты хозяйств.
На сегодняшний день в регионе официально зарегистрировано более 9,6 тысяч пчелосемей, однако только 1 223 из них внесены в систему учета. После установленного срока за отсутствие маркировки будет предусмотрена административная ответственность.
Важно отметить, что новые требования распространяются на всех пчеловодов без исключения — от крупных сельхозпредприятий до владельцев небольших частных пасек.